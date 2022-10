Liam Hampson era uma das grandes promessas do rúgbi australiano - Reprodução/Instagram

Publicado 20/10/2022 17:30

Promessa do rúgbi na Austrália, Liam Hampson, de 24 anos, foi encontrado morto em uma casa noturna na cidade Barcelona, na Espanha, na última terça-feira (19). O atleta foi dado como desaparecido por mais de 30 horas até a polícia achar o corpo e confirmar o falecimento. Não foi descoberta a causa do óbito.

As autoridades locais acreditam que o falecimento de Liam tenha sido um acidente. O jovem atleta atuava pelo Redcliffe Dolphins e estava curtindo os últimos dias na Europa com alguns amigos. O grupo, formado pelo jogador e por outros três homens, foi visto passeando por Holanda, Suíça, Itália, França e Espanha.

A primeira notificação sobre o seu desaparecimento foi feito por AJ Brimson, um dos amigos que viajava com o jogador, 24 horas após o último contato do jogador com o grupo.



Também através das redes sociais, a irmã de Liam, Tiarna, confirmou e lamentou o falecimento do atleta australiano.



"Acordar com a notícia mais triste possível sobre Liam. Estamos devastados ao descobrir que Liam sofreu um acidente e não sobreviveu. Estamos com o coração partido. Liam foi o melhor irmão que eu poderia ter pedido e me fez uma pessoa melhor. Não podemos expressar nossa dor. Qualquer meio de comunicação, por favor, respeite nossa privacidade durante o tempo. Não podemos agradecer o suficiente aos meninos com quem ele estava viajando por ajudar em sua busca e garantir que seus últimos dias fossem os melhores de sua vida. Vou sentir tanto a sua falta, Liam."