Publicado 20/10/2022 16:01

Rio - A situação envolvendo Cristiano Ronaldo e o Manchester United parece se agravar a cada dia. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", a atitude do português de abandonar o banco de reservas antes do término da partida contra o Tottenham teria repercutido muito mal nos Red Devils.

O português e o United não vem falando a mesma língua desde a pré-temporada. Ronaldo comunicou o desejo de deixar o clube para disputar a Liga dos Campeões. No entanto, nenhuma negociação evoluiu e o português seguiu.

Nesta quinta-feira, o Manchester United informou que o astro português não fará parte da delegação que visitará o Chelsea, neste sábado, em nova rodada do Campeonato Inglês.



"Cristiano não fará parte da equipe do Manchester United para o jogo deste sábado contra o Chelsea. O resto do elenco está totalmente focado na preparação para esse jogo", anunciou o clube, com mensagem direta reclamando da falta de comprometimento do jogador para com a equipe.



A decisão teria partido do técnico holandês Erik Ten Hag, que vem batendo de frente com o jogador ao não escalá-lo para as principais partidas da temporada. No primeiro tempo diante do Tottenham, no Old Trafford, o astro mais uma vez foi flagrado fazendo caretas e reprovando jogadas da equipe. Aos 42 minutos, levantou-se do banco de reservas e se dirigiu aos vestiários.