Príncipe William é torcedor do Aston Villa, da Inglaterra - Reprodução

Publicado 21/10/2022 16:07

Rio- Após renovar com o Aston Villa, Douglas Luiz revelou ter recebido uma ligação inesperada. O meio-campista recebeu os cumprimentos do Príncipe William, que o parabenizou pelo novo vínculo. A conversa, que durou cerca de dois minutos, foi realizada através do celular de Nassef Sawiris, presidente do clube.

Douglas Luiz renovou com o Aston Villa até o final da temporada europeia de 2026 Reprodução/Instagram

"Foi uma grande honra ser parabenizado por um membro da família real, o futuro rei. Fiquei feliz em saber que ele acompanha meu trabalho e o Aston Villa. Espero poder conhecê-lo, caso a visita aconteça e bater uma bolinha com ele", comentou Douglas Luiz, por meio de sua assessoria de imprensa.



Com a morte da Rainha Elizabeth II, William, de 40 anos, passou a ser o primeiro na linha de sucessão do trono britânico. O príncipe já demonstrou em diversas oportunidades a sua torcida pelo clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês.

Cria da base do Vasco, Douglas Luiz está no Aston Villa desde julho de 2019. Antes de chegar no clube, o meio-campista também defendeu o Girona, da Espanha, o Manchester City, da Inglaterra, e o Cruz-maltino. Seu novo vínculo com o Villa será válido até o final da temporada europeia de 2026.