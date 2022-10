Guillermo Varela, à esquerda, e Giorgian Arrascaeta, à direita, são jogadores do Flamengo - Foto: Divulgação/@Uruguay

Guillermo Varela, à esquerda, e Giorgian Arrascaeta, à direita, são jogadores do FlamengoFoto: Divulgação/@Uruguay

Publicado 21/10/2022 14:37

Nesta sexta-feira, o Uruguai revelou a pré-lista dos 55 nomes para a Copa do Mundo do Qatar. Dentre os jogadores, estão Arrascaeta e Varela, ambos do Flamengo. Abaixo, confira a relação completa:

RESERVADOS MUNDIALISTAS



Lista de jugadores reservados por Diego Alonso para el Mundial de Catar.



@FIFAWorldCup #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/EiXNlqoRKr — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 21, 2022

Além deles, há outros atletas na pré-lista que também atuam no futebol brasileiro. São eles: Canobbio (Athletico); Terans (Athletico); Bruno Méndez (Corinthians); e Priquez (Palmeiras).

Vale lembrar que todas as seleções que participarão da Copa devem enviar à Fifa as respectivas pré-listas até esta sexta-feira. Ela pode conter entre 35 a 55 jogadores. Já a relação final terá 26 atletas.

Esta pré-lista, inclusive, não precisa se tornar pública, mas algumas seleções - como a uruguaia - escolhem divulgar. No Brasil, o técnico Tite queria fazer o mesmo, mas foi convencido do contrário, segundo informou o "ge".



A relação final precisa ser revelada até o dia 14 de novembro. A Copa, por sua vez, terá inicio no dia 20 do mesmo mês. Nesta data, Catar e Equador se enfrentarão no estádio Al Bayt, às 13h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A.