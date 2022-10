Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembro - Fabrice Coffrini/AFP

Publicado 21/10/2022 12:38

Faltam 30 dias para a Copa do Mundo de 2022 e a expectativa aumenta a cada dia. Os técnicos das 32 seleções que disputarão o Mundial do Catar, entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, enviaram nesta sexta-feira (21) a pré-lista de convocados para a Fifa.

A lista provisória de convocados tem que ter o mínimo de 35 nomes e o máximo de 55. As seleções, agora, terão até o dia 14 de novembro para definir os 26 convocados - e todos precisam estar dentro da pré-lista enviada à Fifa. No dia 15 de novembro, a entidade máxima publicará o nome dos convocados.

Desta forma, o técnico Tite decidiu enviar uma lista com 55 nomes para ter uma margem maior para eventuais mudanças. A CBF optou por não divulgar os selecionados para não alimentar debates. A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022 será realizada no dia 7 de novembro.

Entre os dias 21 de outubro e 3 de novembro, a comissão técnica da seleção brasileira fará a última rodada "in loco" de observações na Europa. Já o auxiliar Cesar Sampaio e o médico Rodrigo Lasmar acompanharão o tratamento das lesões de Richarlison e Lucas Paquetá, em Londres.