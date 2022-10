Narrador da TV Globo - Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 21/10/2022 11:50

Rio - Galvão Bueno deve mesmo seguir na TV Globo após a Copa do Mundo do Catar. Em entrevista ao "UOL", o narrador confirmou que sua renovação com a emissora por mais dois anos está encaminhada, mas deixou claro que seu foco será a Internet.

"A ideia é não sair. A casa não quis que eu saísse, eu também não quis sair da casa. Sabe por que os dois anos? Porque em 2024 eu faço 50 anos de televisão, então é muito bacana eu ter alguma coisa para fazer em televisão, mas não é narração, nada disso. Acabei de gravar todo o institucional de novembro", disse Galvão.

"Vamos mergulhar de cabeça nesse mundo das redes sociais, da internet. Não vou ser youtuber, influencer, estou tentando criar uma nova marca. Um criador de conteúdo, e isso que eu pretendo fazer. Eu sou um inimigo do fim", completou.

Mesmo seguindo na TV Globo, Galvão irá se aposentar das narrações. Ele também não apresentará mais o "Bem, Amigos!", no SporTV, que será extinto.