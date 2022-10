Gabriel Magalhães assinando seu novo contrato com o Arsenal - Arsenal FC/Divulgação

Publicado 21/10/2022 16:26

O Arsenal anunciou nesta sexta-feira (21) a renovação de um dos mais importantes atletas de seu elenco. O brasileiro Gabriel Magalhães assinou sua prorrogação contratual com o clube londrino, que agora vai até 2027. A informação é do site "The Guardian".

Revelado pelo Avaí, Gabriel Magalhães chegou ao Arsenal em setembro de 2020, contratado junto ao Lille, da França, após se destacar no Campeonato Francês. Desde então, se tornou titular da defesa do clube londrino.

"Trabalhar com Gabriel todos dias é um prazer, ele formou fortes relacionamentos com todos no clube e estamos muito satisfeitos por ele ter se comprometido conosco em um contrato de longo prazo", afirmou Mike Arteta, treinador do Arsenal.

O zagueiro de 24 anos é um dos defensores que concorrem a uma das vagas para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, sendo convocado nas últimas chamadas pelo treinador Tite.