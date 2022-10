Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da decisão da Libertadores - Divulgação/Conmebol

Publicado 22/10/2022 10:15

Rio - A Conmebol enfrenta um grande problema envolvendo a final da Copa Libertadores da América. Até o momento, pouco mais de 11 mil ingressos foram vendidos para o confronto entre Flamengo e Athletico-PR. Com a baixa procura pelos bilhetes, a entidade Sul-Americana busca alternativas para encher o Estádio Monumental. Uma das formas encontradas pela Conmebol foi distribuir entradas gratuitas para sócios do Barcelona de Guayaquil.

Todos os sócios do clube equatoriano que adquirirem um ingresso para a decisão, receberão outro bilhete gratuitamente. Além disso, a entidade deve aumentar o numero de cortesias distribuídas para patrocinadores e influencers. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal "GOAL".

Para garantir os seus dois ingressos para a decisão, os sócios do Barcelona de Guayaquil precisam pagar 85 dólares (cerca de R$ 438, na cotação atual). Já os torcedores de Flamengo e Athletico-PR, finalistas da competição, precisam investir 142 dólares (aproximadamente R$ 733) por apenas um ingresso.

Flamengo e Athletico-PR se enfrentarão na decisão da Copa Libertadores da América, no dia 29 de outubro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. O Rubro-Negro carioca busca o seu terceiro título da competição continental, enquanto o Furacão busca o triunfo inédito.