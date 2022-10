Momento em que Varane, do Manchester United, vai às lágrimas após se machucar durante o clássico contra o Chelsea - FOTO: ADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 22/10/2022 16:49

A seleção francesa ganhou mais uma preocupação para a Copa do Mundo. Isso porque o zagueiro Raphaël Varane se machucou sozinho durante o jogo entre Chelsea e Manchester United, que aconteceu neste sábado, no Stamford Bridge.

O lance aconteceu antes mesmo dos 15 minutos do segundo tempo. O defensor precisou ser substituído por Lindelöf e deixou o campo chorando, como pode ser visto na foto acima.

Por causa de lesão, a seleção francesa já perdeu Lucas Hernández (defensor do Bayern de Munique), Maignan (goleiro do Milan) e Kanté (meia do Chelsea). Paul Pogba (meia da Juventus) ainda não estreou na temporada, uma vez que passou por cirurgia, e é dúvida.

Campeão do mundo em 2018, Varane é peça importante para a França. A seleção, vale destacar, estreia no Mundial no dia 22 de novembro, às 16h (de Brasília), no Al Janoub Stadium.