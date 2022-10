Momento em que Casemiro marca no clássico entre Chelsea e Manchester United - Foto: Glyn KIRK / IKIMAGES / AFP

Momento em que Casemiro marca no clássico entre Chelsea e Manchester UnitedFoto: Glyn KIRK / IKIMAGES / AFP

Publicado 22/10/2022 16:02

Um ponto para cada lado no clássico "Big Six" do fim de semana. Neste sábado, Chelsea e Manchester United empataram em 1 a 1 no Stamford Bridge, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.

Os dois gols do jogo, vale lembrar, aconteceram na reta final do confronto. Aos 38 da etapa complementar, McTominay segurou Broja dentro da área em um lance de cobrança de escanteio. O árbitro assinalou o pênalti, e, três minutos depois, Jorginho bateu para colocar os Blues em vantagem.

Os Red Devils, contudo, não desistiram, foram para cima do Chelsea e acabaram recompensados com o empate. Aos 48 minutos, Luke Shaw cruzou na área, e Casemiro subiu para cabecear. O goleiro Kepa conseguiu dar um leve tapa na bola, que ainda tocou a trave e quicou dentro. Com o auxilio da tecnologia, o gol foi confirmado.

Após as partida deste sábado, o Chelsea se mantém na quarta colocação, agora com 21 pontos. Já o Manchester United continua em quinto, mas com 20 pontos conquistados.

AGENDA

Agora, ambas as equipes viram as chaves para as competições continentais. O Chelsea volta a campo na próxima terça-feira, às 13h45 (de Brasília), para enfrentar o RB Salzburg, pela Liga dos Campeões. Já o Manchester United tem compromisso na quinta-feira, contra o Sheriff, às 16h (também de Brasília), pela Liga Europa.