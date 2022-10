Isaquias Queiroz - Divulgação

Publicado 22/10/2022 14:50

Disputas emocionantes e acirradas marcaram o primeiro dia das provas finais do Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo e Pararemo e a Copa do Brasil de Canoagem e Paracanoagem, neste sábado, no Estádio de remo da Lagoa, que está recebendo mais de 400 atletas brasileiros e estrangeiros no maior evento sobre águas do ano. Amanhã, a partir das 8 horas, serão realizadas as últimas provas e será declarado o campeão brasileiro de remo de 2022.

O maior destaque da canoagem é o atleta Isaquias Querioz, do Flamengo, multimedalhista olímpico com duas medalhas de prata e uma de bronze na Olimpíada do Rio, em 2016, e uma medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021, venceu a prova da categoria C1 1000m Masculino Sênior fazendo dobradinha com seu irmão Lucas Queiroz, que chegou em segundo lugar.

“Tinha muita onda e muito vento o que acabou complicando um poco a prova, além disso, eu tive pouco tempo de treinamento, apenas duas semanas, porque eu estava no Sul-americano e ainda estou resfriado. Mas, deu tudo certo e eu ainda fiz uma dobradinha com meu irmão. Voltar a remar na Lagoa Rodrigo de Freitas é sempre muito bom, porque foi aqui que ganhei minha primeira medalha olímpica e aqui é quintal do meu clube, o Flamengo. Ao participar da prova de hoje eu também tinha a intenção de incentivar a modalidade, me divertir e rever os amigos. A partir de semana que vem, eu volto para Lagoa Santa e intensifico os treinos visando o campeonato mundial do ano que vem”, declara Isaquias Queiroz.

O remador do Botafogo Lucas Verthein, 12º colocado no single skiff nos Jogos Olímpicos de Tóquio, venceu a prova Double Skiff Masculino Senior dividindo o barco com o atleta Gabriel Soares, e a prova da categoria Oito Com Masculino Senior.

“A gente vem de várias semanas bem duras de competições seguidas, como o Sul-americano, em Assunção, e o Estadual, que foi o campeonato mais disputado da história, onde o Botafogo venceu na última prova da última regata, algo muito emocionante. Estou feliz com os meus resultados de hoje e os resultados do meu clube, tanto nas categorias masculinas quanto nas femininas. Estamos todos de parabéns e amanhã tem mais provas”, afirmou Lucas Verthein.

Amanhã, a partir das 10h30, serão realizadas as últimas 16 provas finais do Campeonato Brasileiro de Remo e Pararemo da categorias Oito Com Masculino Junior, Double Skiff Feminino Junior, Double Skiff Feminino Peso Leve, Single Skiff Masculino PR1, Quatro Sem Masculino Sub 23, Four Skiff Feminino Junior, Double Skiff Feminino Senior, Double Skiff Masculino Peso Leve Sub 23, Quatro Sem Feminino Senior, Double Skiff Masculino Sub 23, Four Skiff Masculino Peso Leve, Quatro Sem Masculino Junior, Four Skiff Feminino Sub 23, Quatro Com Misto PR3, Four Skiff Masculino Senior e Oito Com Feminino Senior.

As provas de Pararemo contam também com a participação de atletas de países da América do Sul, como Argentina, Peru, Uruguai e Paraguai, e atletas do Canadá, além dos atletas brasileiros.

Pela Copa Brasil de Canoagem e Paracanoagem acontecem provas apenas das categorias de paracanoagem: KLT1 100m Masculino; KL1 200m Masculino; VL2 200m Feminino; VL1 200m Feminino; KL2 200m Masculino; VL3 200m Feminino; KL3 200m Masculino; VL1 200m Masculino; KL1 200m Feminino; KL2 200m Feminino; VL2 200m Masculino; KL3 200m Feminino; VL3 200m Masculino, a partir das 8 horas.

O CBI de Remo e Pararemo e a Copa Brasil de Canoagem e Paracanoagem têm apoio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).