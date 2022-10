Ronaldo Fenômeno disse que Tite pode ter um problema para definir o atacante titular da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/10/2022 12:11

Rio - Restando menos de um mês para o início da Copa do Mundo do Catar, muitos torcedores vivem a expectativa de saber qual será a equipe titular utilizada por Tite na disputa do torneio. Em entrevista ao jornal britânico "The Guardian", o ex-atacante Ronaldo Fenômeno afirmou que Vinicius Júnior precisa ser titular na seleção brasileira durante o Mundial.

"Vamos ver o que Tite faz. Ele tem opções na frente, muito boas. Vinícius tem que começar (jogando) – ele seria titular em qualquer time do mundo. À direita, Raphinha está jogando incrivelmente, mas temos Rodrygo, que entraria em qualquer lugar. Depois tem Neymar. Ele está com desejo, está afiado e em boa forma", destacou Ronaldo Fenômeno.



Ainda na entrevista, Ronaldo elogiou outras opções no ataque da seleção brasileira, e afirmou que Tite terá um problema para definir quem será titular na Copa do Mundo.

"Gabriel Jesus está jogando muito bem novamente depois de ingressar no Arsenal. Richarlison garante gols. Antony também. Tite tem um problema", finalizou.



A convocação do técnico Tite para o Mundial será no dia 7 de novembro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol. A seleção estreia na Copa do Mundo no dia 24 do mesmo mês, contra a Sérvia, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.