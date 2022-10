Brazil's Neymar (R) celebrates with Brazil's Lucas Paqueta after scoring against Uruguay during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022, in Arena Amazonia, Manaus, Brazil, on October 14, 2021. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) - AFP

Publicado 21/10/2022 22:02

Nesta sexta-feira, Lucas Paquetá publicou um vídeo nas redes sociais em que faz atividades dentro de campo. A publicação acontece poucos dias após a divulgação de que ele estava com uma lesão na região do ombro. Na postagem, o brasileiro explicou detalhou o problema físico que sofreu e destacou que já não sente dores ao realizar os movimentos.

Há cinco dias eu tive a notícia que mais mexeu comigo em todo esse tempo no futebol, uma lesão não tão normal, alguns ligamentos da região da clavícula rompidos, fissura da cartilagem da primeira costela… Muitas dúvidas, medos! Mas acima de tudo muita oração e gratidão a Deus

Hoje, cinco dias depois dessa notícia, eu sinto uma evolução grande e o mais importante, movimentos sem nenhuma dor!

Obrigado Deus, por cuidar e me proteger! Seguimos trabalhando pq o nosso objetivo é grande e NÓS vamos buscar

Paquetá, inclusive, recebeu mensagens de apoio de torcedores e jogadores - dentre eles, Neymar:

"Vamo que vamo, preciso de você", escreveu Neymar, na postagem do amigo.

RELEMBRE O CASO

No último domingo, Lucas Paquetá sofreu uma pancada na clavícula direita durante o jogo contra o Southampton, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O meia até permaneceu em campo com dores, mas acabou substituído nos minutos finais da partida, que terminou empatada em 1 a 1.

Posteriormente, em entrevista à Amazon Prime antes da partida contra o Liverpool, que aconteceu na quarta-feira, o técnico David Moyes disse que não sabia por quanto tempo o brasileiro desfalcaria o West Ham. No entanto, pouco depois, Paquetá informou que está bem, que foi "só um susto" e que deve retornar em duas semanas. Assim, ele não perderá a Copa do Mundo.