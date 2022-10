Presidente do Barcelona - Joan Laporta - Foto: PAU BARRENA/AFP

Em crise financeira e buscando novas fontes de receitas, o Barcelona deve promover algumas saídas de nomes importantes nos próximos meses. De acordo com a "ESPN", a intenção do clube é encaminhar as saídas de Busquets, Pique, Alba e Sergi Roberto.

Quatro nomes importantes da última década Cullé, o único que mantém a titularidade é Sergio Busquets, mas vem perdendo espaço aos poucos para Frenkie De Jong. Piqué e Alba perderam suas posições no time titular, enquanto Sergi Roberto vem sofrendo com lesões sequenciais.

Busquets, novamente, é o único que atrai interesse do mercado. Afinal, em seu último ano de contrato, já admitiu o interesse de diversas equipes americanas para a próxima temporada. Por outro lado, Piqué e Alba, que possuem contratos até o meio de 2024, possuem vencimentos altos e suas saídas não são consideradas fáceis.

O diretor de futebol Mateu Alemany admitiu que algumas saídas serão necessárias por conta de alguns salários acima do valor do mercado, visando reforçar áreas necessitadas do elenco.

"Há alguns salários que estão muito acima do valor de mercado. Isto tem dificultado enormemente o que podemos fazer em termos de transferências. Estes jogadores são impossíveis de transferir e causam muitos problemas em termos de fair play financeiro. O objetivo principal é que esses salários não existam mais", afirmou.