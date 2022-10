Patricio Loustau comandará a final da Libertadores de 2022 - Juan Mabromata/AFP

Publicado 21/10/2022 18:42

Rio - A Conmebol definiu, nesta sexta-feira (21), a equipe de arbitragem do duelo entre Flamengo e Athletico-PR, pela decisão da Copa Libertadores da América. O árbitro argentino Patricio Loustau será o responsável por comandar o duelo. O VAR ficará a cargo de Mauro Vigliano, também da Argentina.

Em sua carreira, Patricio Loustau apitou seis jogos do Flamengo, e dois jogos do Athletico-PR. Neste ano o argentino comandou a vitória do clube da Gávea sobre o Corinthians por dois a zero, no duelo da ida das quartas de final da Libertadores.

Confira a lista completa dos árbitros relacionados para a final da Copa Libertadores:

Árbitro - Patricio Loustau (Argentina)

Árbitro assistente 1 - Diego Bonfá (Argentina)

Árbitro Assistente 2 - Ezequiel Brailovsky (Argentina)

Quarto Árbitro - Facundo Tello (Argentina)

Quinto Árbitro - Facundo Rodriguez (Argentina)

VAR - Mauro Vigliano (Argentina)

Assistente do VAR - Eber Aquino (Paraguai)

Assistente do VAR 2 - José Cuevas (Paraguai)

Assistente do VAR 3 - Nicolas Gallo (Colômbia)

Assessor Internacional - Dario Ubriaco (Uruguai)

Flamengo e Athletico-PR decidem a Copa Libertadores da América no sábado que vem (29), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, no Equador. O clube da Gávea busca seu terceiro título da competição, enquanto o Furacão busca o triunfo inédito.