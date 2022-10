Isaquias Queiroz - Divulgação

Isaquias QueirozDivulgação

Publicado 21/10/2022 16:55

Mais de 400 atletas de várias regiões do Brasil e de países como Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, México, Equador e Canadá estão reunidos até domingo (23), no Estádio de Remo da Lagoa, no Rio de Janeiro, palco do maior evento sobre as águas de 2022: o Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo e Pararemo e a Copa do Brasil de Canoagem e Paracanoagem. A competição tem entrada franca.

O maior destaque da canoagem é o atleta Isaquias Querioz, do Flamengo, multimedalhista olímpico com duas medalhas de prata e uma de bronze na Olimpíada do Rio, em 2016, e uma medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021, que participa da prova C1 1000m Masculino Senior, neste sábado (22), às 11 horas.

Pelo remo os destaques são os atletas Lucas Verthein, 12º colocado no single skiff nos Jogos Olímpicos de Tóquio e Uncas Tales, bicampeão mundial Sub 23, ambos do Botafogo. Entre as mulheres, destaque para as remadoras Maria do Carmo Fuhrmann, do Flamengo, que conquistou seis medalhas de ouro e foi a atleta com melhor resultado no CBI Unificado de 2021 entre homens e mulheres, e Lara Pizarro, do CrossRowing de Brasília, campeã sul-americana.

Pelo Campeonato Brasileiro de Remo e Pararemo serão realizadas 45 provas das categorias Oito Com Feminino Junior, Double Skiff Masculino Junior, Double Skiff Masculino Peso Leve, Single Skiff Feminino PR1, Double Skiff Misto PR3, Quatro Sem Feminino Sub 23, Four Skiff Masculino Junior, Four Skiff masculino Senior, Double Skiff Feminino Peso Leve Sub 23, Quatro Sem Masculino Senior, Double Skiff Feminino Sub 23, Four Skiff Feminino Peso Leve, Four Skiff Feminino Senior, Quatro Sem Feminino Junior, Four Skiff Masculino Sub 23, Oito Com Masculino Senior e Oito Com Masculino Junior, dividas entre sábado e domingo.

Pela Copa Brasil de Canoagem e Paracanoagem acontecem 21 das categorias C1 1000m Masculino Senior, K2 500m Masculino Senior, K2 500m Masculino Senior, C2 500m Masculino Kadete, C2 500m Masculino Junior, K2 500m Feminino Junior, K4 500m Masculino Junior, K2 500m Feminino Senior, KL1 100m Masculino, KL 1 200m Masculino, VL2 200m Feminino,VL1 200m Feminino, KL 2 200m Masculino, VL3 200m Feminino, KL3 200m Masculino, VL1 200m Masculino,KL1 200m Feminino,KL2 200m Feminino VL2 200m Masculino, KL3 200m Feminino e VL3 200m Masculino, também divididas entre sábado e domingo.

As provas de Pararemo vão contar também com a participação de atletas de países da América do Sul, como Argentina, Peru, Uruguai e Paraguai, e atletas do Canadá.

Para Magali Moreira, presidente da Confederação Brasileira de Remo (CBR), o evento é uma grande oportunidade de confraternização entre os atletas do remo e da canoagem e de incentivar a garotada a praticar o esporte.

“Está bonito de ver o Estádio de Remo da Lagoa com tantos atletas competindo e alcançando seus objetivos. Fizemos tudo para que os atletas e o público se sintam numa competição internacional. Tenho certeza que já superamos o campeonato brasileiro do ano passado, no número de inscritos e na infraestrutura do evento”, afirma Magali Moreira.

O presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), Rafael Girotto, esteve no Estádio de Remo da Lagoa, no final da manhã de hoje e acredita que o evento é um marco para o remo e a canoagem.

“Este evento está sendo um marco para a canoagem brasileira e também para o remo. Essa união de forças é muito boa para ambas as modalidades. A estrutura do remo aqui no Rio de Janeiro é excelente, podemos compartilhar ações em conjunto e receber competições nos nossos eventos tradicionais como no Paraná, Minas Gerais, Bahia, entre outros locais. Uma parceira que inicia forte”, avalia Rafael Girotto.

O CBI de Remo e Pararemo e a Copa Brasil de Canoagem e Paracanoagem têm apoio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).