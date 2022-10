Cafu participou de evento do tour da taça da Copa do Mundo, no Maracanã - Larissa Carvalho / O Dia

Publicado 21/10/2022 16:47 | Atualizado 21/10/2022 16:52

A taça da Copa do Mundo já está no Brasil. Mas calma, ainda não é pela conquista do hexa e, por enquanto, é apenas uma visita. A 30 dias do início da edição do Catar, o troféu mais cobiçado do futebol tem realizado um tour ao redor do mundo e visitará mais de 50 países antes de desembarcar no país-sede. O destino desta sexta-feira (21) foi o Maracanã, no Rio de Janeiro.



Único jogador a disputar três finais de Copa do Mundo na história, o capitão do pentacampeonato da seleção brasileira em 2002, Cafu, recebeu a taça do Mundial. Em evento patrocinado pela Coca Cola, patrocinadora oficial da competição, o bicampeão do mundo quebrou o protocolo e relembrou a sensação de levantar a troféu, repetindo o gesto eternizado por Bellini nos anos 60.

"Erguer essa taça é muito gratificante. Não é fácil ser campeão do mundo. Tive essa oportunidade duas vezes. É aquela sensação de dever cumprido, um sonho que se torna realidade. A sensação (de levantar a taça de novo) é maravilhosa", disse o capitão do penta.

A Copa do Mundo é um dos maiores eventos do mundo e mobiliza não apenas os 32 países participantes. A escolha pelo Catar, conhecido por ser um país extramamente conservador, causou polêmica e gerou muitos debates sobre as escolhas da Fifa. Como levantar bandeiras contra racismo e preconceito neste país? Para Cafu, o combate deve existir todos os dias e não depender das ações de órgãos.

"Não temos que esperar a Fifa para combater o racismo. Nós que temos que combater. O racismo não é só no campo de futebol, é no dia a dia. É uma questão de educação. Temos que educar nossas crianças para viver num mundo sereno, feliz e em paz, onde todas as pessoas tem direito de igualdade. Não temos que esperar a Copa do Mundo para combater o racismo. Quem dera nós vivessemos num mundo que não existisse desigualdade, mas infelizmente existe e nós temos que combater", afirmou.

Após a visita no Maracanã, no Rio de Janeiro, a taça da Copa do Mundo dá continuidade ao tour e viajará para São Paulo, no próximo domingo (23). Depois do Brasil, os próximos destinos são Argentina e Uruguai. A chegada em Doha, no Catar, está prevista para poucos dias antes da abertura.

A Copa do Mundo do Catar começará no dia 20 de novembro e terminará no dia 18 de dezembro. O Brasil, que está no Grupo G, estreia no dia 24, às 16h, contra a Sérvia, no Estádio Lusail, que também será o palco da final da competição.

*Estagiária supervisionada por Rodrigo Souza