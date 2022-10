Maignan será desfalque da seleção francesa para a Copa do Mundo - Divulgação/A.C. Milan

Publicado 21/10/2022 17:22

Rio - Stefano Pioli, técnico do Milan, anunciou que o goleiro Mike Maignan não irá disputar a Copa do Mundo do Qatar. O francês está machucado e só irá retornar aos gramados em 2023, sendo a segunda baixa para Didier Deschamps.



"Estamos decepcionados porque ele estava fazendo de tudo para voltar com o time, ele queria jogar o mais rápido possível. Sua lesão o manterá longe dos gramados pelo menos até janeiro", destacou o italiano.

Com isso, Hugo Lloris deve ser o goleiro titular dos Bleus na Copa do Mundo. Deschamps perde um grande nome, uma vez que Maignan foi eleito o 2º melhor goleiro do mundo na última temporada pela Bola de Ouro.



Além do arqueiro, a França não irá contar com o meia N'golo Kanté também por lesão. Enquanto isso, Paul Pogba busca se recuperar para conseguir buscar uma vaga na França em busca de seu segundo título mundial.