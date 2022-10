Logo da ESPN - Reprodução

Publicado 21/10/2022 17:55

De olho em fortalecer seu elenco para a cobertura da Copa do Mundo, a ESPN acertou a contratação de mais um nome de peso. Trata-se do ex-jogador Luis Fabiano, que chega para reforçar a equipe do setor de comentaristas da Disney. A informação foi confirmada pela emissora ao site "Notícias da TV".

Luis Fabiano é o novo comentarista esportivo da ESPN ESPN/Divulgação

Luís Fabiano será um dos principais comentaristas da cobertura da ESPN na Copa do Mundo, mas também será integrante fixo do "Resenha ESPN". Além disso, o ex-jogador também atuará como comentarista nas transmissões da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Desde que se aposentou dos gramados, Luís Fabiano se aventurou como dirigente esportivo, atuando como diretor de futebol da Ponte Preta em 2022. Agora, inicia um novo capítulo em sua carreira profissional.