Cristiano Ronaldo - AFP

Cristiano RonaldoAFP

Publicado 21/10/2022 17:23

Nesta sexta-feira, o técnico Erik ten Hag confirmou que Cristiano Ronaldo se recusou a entrar em campo na partida do Manchester United contra o Tottenham no Old Trafford, válida pelo Campeonato Inglês. O português, cabe lembrar, ainda foi embora para os vestiários aos 44 minutos do segundo tempo.

Esta, aliás, não é a primeira vez que o atacante faz isso. Em julho, ele foi substituído durante o intervalo de um amistoso contra o Rayo Vallecano e foi embora até do estádio. Por causa da reincidência, Cristiano foi afastado da partida contra o Chelsea, que acontece neste sábado, às 13h30 (de Brasília).

"Sim, (ele se recusou a entrar em campo). Eu sou o técnico, sou o responsável pela cultura cultura de excelência no esporte aqui e tenho que estabelecer padrões e falhas, tenho que controlá-los. Somos uma equipe e temos padrões, falhas, e eu tenho que controlar isso", disse ten Hag.

"Depois do Rayo Vallecano (na pré-temporada), eu disse que é inaceitável, mas ele (Cristiano Ronaldo) não foi o único. Isso é para todos. Então, a segunda vez deve ter consequências, isso é agora o que nós fizemos. Nós sentiremos falta dele amanhã, é um desfalque para nós, para o time, mas é importante para a atitude, para a mentalidade do grupo. Agora nós temos que focar no Chelsea, isso é o mais importante", completou.

CRISTIANO RONALDO SE MANIFESTA

Depois do anúncio do afastamento, o português se manifestou. Nas redes sociais, Cristiano disse que sempre tenta dar o exemplo para os jovens jogadores, mas que "às vezes o calor do momento leva a melhor". Além disso, ele destacou que apoiará seus companheiros e que todos precisam se manter unidos.

Abaixo, veja a publicação de Cristiano Ronaldo:

Como sempre fiz ao longo da minha carreira, tento viver e jogar respeitosamente com meus colegas, meus adversários e meus treinadores. Isso não mudou. eu não mudei. Sou a mesma pessoa e o mesmo profissional que fui nos últimos 20 anos jogando futebol de elite, e o respeito sempre desempenhou um papel muito importante no meu processo de tomada de decisão.



Comecei muito jovem, os exemplos de jogadores mais velhos e experientes sempre foram muito importantes para mim. Por isso, mais tarde, sempre tentei dar o exemplo para os jovens que cresceram em todas as equipas que representei. Infelizmente isso nem sempre é possível e às vezes o calor do momento leva a melhor.



No momento, sinto que tenho que continuar trabalhando duro em Carrington, apoiar meus companheiros de equipe e estar pronto para tudo em qualquer jogo. Ceder à pressão não é uma opção. Nunca foi. Este é o Manchester United, e unidos devemos permanecer. Em breve estaremos juntos novamente.