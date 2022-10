Luto - Reprodução

Publicado 22/10/2022 16:48

O atacante Aldair, revelado pelo Joinville, morreu nesta sexta-feira, aos 30 anos, devido a um tumor no cérebro. O atleta foi inicialmente diagnosticado com um câncer de pele, porém a doença se deslocou para a cabeça. Ele chegou a receber alta um mês atrás, mas acabou não resistindo.

Aldair vinha fazendo tratamento com radioterapia, mas não conseguiu superar o câncer. Diagnosticado inicialmente em maio, ele fez uma campanha de arrecadação para arcar com os custos do processo, compartilhada por clubes por onde passou, como o Joinville.



Aldair iniciou a carreira no clube catarinense, por onde ainda teria mais quatro passagens, mas também atuou por outros clubes conhecidos do futebol brasileiro como Cuiabá, América de Natal e Ipatinga.



Alguns dos clubes por onde Aldair passou lamentaram o falecimento do atleta nas redes sociais. Veja:

É com imensa tristeza que o Brusque Futebol Clube comunica o falecimento do ex-jogador Aldair da Silva, 30 anos. Aldair estava na luta contra um câncer e faleceu na tarde desta sexta-feira (21)



No Quadricolor, Aldair teve duas passagens pelo clube, em 2014 e 2017. pic.twitter.com/dMIocv5C5h







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camboriú Futebol Clube (@camboriufc)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joinville Esporte Clube (@joinville.esporteclube)