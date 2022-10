Neymar - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/10/2022 18:02 | Atualizado 22/10/2022 19:17

Neymar explicou pela primeira vez por que tem apoiado o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) nestas eleições presidenciais. De acordo com o jogador, Bolsonaro foi o primeiro a se posicionar publicamente em sua defesa no "Caso Najila".

"Nunca falei isso em lugar nenhum. Queria agradecer ao presidente, porque no momento mais difícil da minha vida, o presidente foi o primeiro a se posicionar publicamente, dizendo que estaria do meu lado. Então, quando eu vi o que estava acontecendo, eu senti que deveria retribuir esse mesmo carinho que ele teve comigo, sem mesmo me conhecer. A gente nem tinha se falado, nem tinha se conhecido pessoalmente. Ele botou o peito dele e a cara na frente e acreditou em mim", disse Neymar, em live com Bolsonaro.

Então, eu estou fazendo o mesmo. Eu acredito no presidente, acredito que ele é o cara certo para conduzir o nosso Brasil. A gente está vendo tudo o que ele está fazendo, tudo o que ele pode melhorar. É isso, para você seguir o coração dos seus pais, a voz dos seus pais, que é importante nesse momento. É pelo Brasil, é pela nossa família, é por Deus, que vai estar nos conduzindo. A gente espera que nosso presidente seja reeleito, vote 22", completou.

O caso aconteceu em 2019. Naquele ano, a modelo Najila Trindade acusou Neymar de estrupo. Contudo, a denuncia acabou arquivada por falta de provas.