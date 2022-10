Pelé completa 82 anos neste domingo (23) - AFP

Pelé completa 82 anos neste domingo (23)AFP

Publicado 23/10/2022 10:55

Rio - Maior jogador da história do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completa 82 anos neste domingo (23). Tricampeão Mundial com a seleção brasileira e ídolo do Santos, o Rei do Futebol nasceu em Três Corações, interior de Minas Gerais, e rapidamente conquistou o mundo.

Artilheiro nato, Pelé causou alvoroço ao se aproximar da marca de mil gols em sua carreira. O feito aconteceu num palco especial: o Maracanã, estádio em que foi bicampeão mundial com o Santos. No dia 19 de novembro de 1969, o craque superou o goleiro Andrada, do Vasco, e, de pênalti, marcou o milésimo gol. No discurso de comemoração, o Rei do Futebol fez um apelo: "Vamos proteger as criancinhas necessitadas". A frase ficou imortalizada.

Maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 95 gols, Pelé é reconhecido mundialmente como o maior atleta da história. Em 1997, o Rei do Futebol foi condecorado pela Rainha Elizabeth II como Cavaleiro da Coroa Britânica. Até hoje, o ex-jogador é o único futebolista não-britânico a receber a honraria. Na época, a Rainha Elizabeth II disse que Pelé era "incomparável"

No começo de outubro, Pelé chegou a marca de 10 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, mostrando seu reconhecimento no mundo inteiro nos dias atuais.

O Rei do Futebol, no entanto, participa de mais uma luta. Nos últimos tempos, o ex-jogador vem passando por alguns problemas de saúde, tendo que fazer algumas cirurgias, além das constantes internações.

Nas redes sociais, muitos clubes, jogadores e entidades resolveram parabenizar o Rei do Futebol. Confira algumas homenagens:

23 de outubro de 1940. Nascia Edson Arantes do Nascimento, aquele que se tornaria a maior lenda do esporte mundial. 82 anos de vida. 82 anos de reinado. Obrigado por existir e por escrever a sua história junto ao Santos FC. Feliz aniversário, @Pele. Você é eterno! #PELÉ82 pic.twitter.com/RkSjuTPAL5 — Santos FC (@SantosFC) October 23, 2022

Tricampeão mundial, atleta do século e maior artilheiro da história, Pelé completa 82 anos hoje!



Ao Rei do Futebol, que já desfilou sua genialidade com o Manto, o nosso forte abraço. Parabéns, vida longa e muita saúde!



Obrigado por encantar tantas gerações com seu talento. pic.twitter.com/cXmJ2dDU97 — Flamengo (@Flamengo) October 23, 2022

Neste domingo (23), Pelé, tricampeão mundial pela Seleção, completa 82 anos.



Nascido em Três Corações, o Rei do Futebol é o maior artilheiro da Canarinho, com 95 gols marcados.



A CBF parabeniza a lenda mundial e agradece por todos os seus feitos.



Vida longa, Rei @Pele! pic.twitter.com/gO5Tz9IAUR — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2022

Hj é dia do maior de todos… do REI! Feliz aniversário @Pele muita saúde… Mt obrigado por tantas alegrias que deu a todos nós!! Vida longa ao rei pic.twitter.com/5713J0bfQ4 — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 23, 2022

Hoje, o Rei @Pele, que já teve a honra de vestir o Manto Tricolor, completa 82 anos de idade. Desejamos felicitações e vida longa ao lendário Rei do futebol!



Colorização da imagem: Guilherme Leandro.#TeuDestinoÉSerCampeão #Pelé82anos pic.twitter.com/HoYOGV3MDT — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) October 23, 2022