Kaká ao lado do presidente da CBF, Ednaldo RodriguesFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/10/2022 21:39

Kaká elogiou a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Qatar. Ao site oficial da CBF, o pentacampeão mundial elogiou o trabalho que tem sido feito nesse sentido e destacou que "são vários os detalhes" que fazem a diferença para uma equipe campeã.

"A preparação é fundamental. O trabalho que está sendo feito está preparando a Seleção da melhor forma em vários âmbitos. Seja ele no físico, técnico, mental, na alimentação... São vários detalhes que fazem a diferença para um time campeão. Vai ganhar? Não sabemos, mas o que podemos fazer é aumentar nossas chances", disse Kaká.

Mais cedo, o ex-jogador esteve na sede da CBF. Lá, ele foi recebido pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e também se reuniu com a comissão técnica do Brasil.

Vale lembrar que a Seleção será convocada para a Copa do Mundo no dia 7 de novembro, às 13h. Já a estreia no Mundial acontece no dia 24 do mesmo mês, às 16h, no Lusail Stadium, contra a Sérvia.