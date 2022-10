Bouna Sarr disse ter sofrido racismo no Aeroporto de Munique - AFP

Publicado 24/10/2022 19:00

Rio - O meio-campista Bouna Sarr, do Bayern de Munique, revelou, nesta segunda-feira (24), que foi vítima de racismo no Aeroporto de Munique, na Alemanha. O jogador, que estava retornando da França com sua família, desabafou sobre o caso em suas redes sociais.

"Você chega ao aeroporto, espera pela bagagem e, entre mais de 200 passageiros, foi você o escolhido para o cachorro vir para cima. Ele sobe em você, como se você fosse um traficante com um simples estalar de dedos. Depois, dizem que isso é um simples controle de rotina", desabafou o jogador, antes de completar, dizendo que foi levado para uma sala:

'Eles preferem te isolar em uma sala em que ninguém pode ver e inventarem crimes só para falarem que não cometeram um erro!", finalizou Sarr.

Em contato com o jornal alemão "Bild", a polícia de Munique confirmou o procedimento, e destacou que o jogador possuía em sua bagagem um relógio que deveria ter sido registrado na alfândega, pois o seu valor excedia 430 euros do limite permitido.