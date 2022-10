Gerson está insatisfeito no Olympique de Marseille - Olympique / Divulgação

Publicado 24/10/2022 18:50

Pai e também responsável por cuidar da carreira do meia Gerson, Marcão chutou o balde e resolveu detonar não somente o Olympique de Marseille, mas até mesmo o treinador Igor Tudor pela atual situação do jogador brasileiro, que perdeu a titularidade e não entrou em campo nas últimas três partidas.

Marcão concedeu entrevista ao "L'Equipe" e expôs a insatisfação de ambos com a situação do meia no clube francês, que ocupa a quinta colocação do Campeonato Francês. O pai do jogador revelou que ambos já estão se organizando para que Gerson deixe a equipe em janeiro.

"Estamos organizando as coisas para que o Gerson saia em janeiro. Se já não é importante no Marseille, vai para outro cluibe que o valorize. Como é que um jogador bom como ele pode ser colocado de lado da noite para o dia?", questionou Marcão.

O pai do meia brasileiro também direcionou suas críticas ao treinador Igor Tudor por conta do afastamento de Gerson do time titular. Segundo o agente, as escolhas do croata acabaram com o sonho do meio-campista em disputar a Copa do Mundo.

"Estamos muito tristes porque este treinador impediu o meu filho de sonhar com uma vaga na convocatória para a Copa do Mundo", disparou.

Gerson foi contratado em 2021 junto ao Flamengo à pedido do então treinador Jorge Sampaoli e foi um dos grandes destaques da temporada do clube. No entanto, após a saída do treinador argentino, o meia perdeu espaço no clube e não vem sendo utilizado pelo atual comandante, Igor Tudor.