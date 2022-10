O croata Luka Modric - AFP

O croata Luka Modric AFP

Publicado 24/10/2022 22:11

A Copa do Mundo do Catar será a última de Luka Modric, jogador do Real Madrid e da Croácia. Em entrevista ao documentário "Capitães", da Fifa+, o meia afirmou que o Mundial será sua última competição com a camisa da seleção.

“Sei que já tenho uma certa idade, e que esta é a minha última competição pela seleção croata”, afirmou Modric.

Vale lembrar que o meio-campista foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2018, que aconteceu na Rússia. Com Modric, a Croácia chegou até a final, mas acabou derrota para a França por 4 a 2 e ficou com o vice.

A seleção croata estreia na Copa do Mundo no dia 23 de novembro, às 7h, contra o Marrocos, no Al Bayt Stadium. A Croácia está no Grupo F, também ao lado Bélgica e Canadá.