Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 25/10/2022 17:20

Rio - Após ser afastado temporariamente do elenco do Manchester United, Cristiano Ronaldo voltou a treinar com o grupo nesta terça-feira. E deve ser relacionado para a partida contra o Sheriff, na quinta-feira, no estádio Old Trafford, em rodada da fase de grupos da Liga Europa.

O atacante havia sido cortado da partida contra o Chelsea, no fim de semana, pelo Campeonato Inglês, por indisciplina. No jogo anterior, o português tinha se recusado a entrar em campo nos minutos finais da vitória sobre o Tottenham por 2 a 0. E deixou o banco de reservas, diretamente para os vestiários, antes do fim da partida.

A atitude incomodou o técnico Erik ten Hag, que decidiu pela punição ao atleta, que treinou em separado nos dias anteriores ao duelo com o Chelsea e não foi relacionado para o confronto. No entanto, o treinador enfatizou que o atacante seguia fazendo parte dos planos do clube para a sequência da temporada europeia

O atacante vive altos e baixos neste ano com o Manchester United Os atritos entre as duas partes começaram antes mesmo do início da atual temporada europeia. Insatisfeito no clube, Cristiano Ronaldo tinha planos de deixar o United na janela de transferências do meio do ano, em busca de um time que disputasse a Liga dos Campeões, o que não é o caso do clube inglês nesta temporada.

Uma série de rumores tomou conta da imprensa europeia nas semanas que antecederam o início do Campeonato Inglês, dando conta que o agente do jogador teria tentado transferências para clubes como Bayern de Munique, Manchester City e Atlético de Madrid, sem sucesso. O Sporting, o time onde iniciou a carreira, e um time árabe também estiveram na lista.

Cristiano Ronaldo pediu para não viajar com a delegação para os amistosos de pré-temporada, aumentando os rumores sobre sua saída. Mas, na prática, seu agente não conseguiu um destino para sua almejada transferência, fazendo com que o atacante tivesse que se contentar com o United.