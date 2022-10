Ronaldo Fenômeno, ex-jogador e acionista do Cruzeiro - Thomas Santos/Staff Images

Publicado 25/10/2022 15:31

Em evento realizado em São Paulo nesta terça-feira (25), Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, anunciou o lançamento do "Big Blue", projeto tecnológico e pioneiro no Brasil, que visa aproximar os torcedores da realidade do clube. O evento de partida do projeto acontecerá entre os dias 16 e 18 de novembro, também na capital paulista.

Em entrevista coletiva, o ex-jogador e empresário foi perguntado sobre a invasão do novo modelo de gestão no futebol brasileiro e quanto aos objetivos do novo projeto. Ronaldo então comparou a realidade celeste com a do Real Valladolid, da Espanha, clube que também é dono e disputa a primeira divisão.

"Eu acho que a nossa vantagem em relação aos outros (times que caminham ou tem SAF), talvez seja a experiência que a gente teve na Espanha, onde já existe uma liga consolidada, onde a gente percebe qual o envolvimento dos clubes em relação aos seus fãs e o envolvimento coletivo de todos os clubes buscando, também, oferecer a melhor experiência para o seu torcedor. As discussões sobre o audiovisual, a maneira de transmitir. Acho que essa experiência que a gente traz, nos dá uma certa vantagem em relação aos outros", declarou.

Ronaldo já indicou que a SAF do Cruzeiro mira estabilizar o clube na elite do Brasileirão e almeja um projeto à longo prazo para que a Raposa volte ao cenário do protagonismo.