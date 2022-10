Reinier - Divulgação / Girona

Publicado 25/10/2022 14:17

Rio - Considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo, o atacante Reinier, de 20 anos, parece finalmente estar conseguindo ter um momento positivo atuando no futebol europeu. No Gerona, desde o começo da temporada, o brasileiro recebeu elogios do jornal espanhol "AS".

"Pela primeira vez desde a sua chegada à Europa, Reinier encontrou em Míchel um treinador que acredita e acredita nele desde o primeiro minuto", diz a publicação fazendo referência à identificação do brasileiro com o espanhol, que dirige o Girona.

Até o momento, Reinier entrou em campo em seis jogos e fez um gol pelo clube espanhol. O brasileiro esteve em campo em todos os jogos que teve condições de jogos, sendo titular em três. Ele desfalcou seu clube em quatro partidas por conta de uma lesão.

O atacante, de 20 anos, pertence ao Real Madrid. No fim de 2019, o Flamengo vendeu o jogador por cerca de 30 milhões de euros. Sem espaço no clube espanhol, Reinier foi emprestado ao Borussia Dortmund por dois anos, mas não conseguiu render o esperado na Alemanha. O jovem chegou ao Girona no começo da temporada europeia de 2022/2023.