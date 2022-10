Lionel Messi - AFP

Publicado 25/10/2022 13:14

Rio - O atacante Lionel Messi, de 35 anos, está sendo pretendido pelo Barcelona para voltar ao clube catalão na próxima temporada. Porém, de acordo com informações do jornal francês "Le Parisien", o PSG deverá oferecer uma renovação de contrato com o atacante argentino por mais um ano.

O vínculo do argentino com o clube francês vai se encerrar em junho de 2023. Segundo a publicação, o PSG está se preparando financeiramente para oferecer um novo contrato ao craque. Messi chegou a Paris em 2021 e não teve um primeiro ano de muito destaque.

Na temporada atual, Lionel Messi vem tendo atuações mais decisivas e assumindo um papel importante na equipe. Por isso, o clube planeja ampliar o vínculo com o atacante por pelo menos mais uma temporada.