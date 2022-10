Paige Spiranac - Reprodução / Instagram

Publicado 25/10/2022 11:44

Rio - Considerada pela revista Maxim a "atleta mais sexy do mundo", a golfista Paige Spiranac preparou uma surpresa para os seus fãs no Halloween. A musa se fantasiou como a personagem Cammy, da franquia de videogames Street Fighter, e publicou o resultado no Instagram levando seus seguidores ao delírio.

Um dos fãs mais assanhados enxergou um piercing vaginal em Paige. No entanto, de forma educada, a atleta negou a existência do apetrecho. "Eu odeio estragar o fascínio, mas o forro da calcinha é apenas estranho", disse a golfista.

Paige Spiranac, de 29 anos, afirmou que o look é para o concurso de fantasias promovido por uma fabricante de material esportivo para golfistas, e que sua escolha não se pautou apenas pela aura sexy da personagem, mas por ela ser uma fã de 'Street Fighter'