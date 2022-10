Matheus Martins sofreu o pênalti e fez um gol no clássico entre Fluminense e Botafogo - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 25/10/2022 11:49

A CBF divulgou em seu site o áudio entre o VAR e o árbitro Ramon Abatti Abel sobre a marcação de pênalti a favor do Fluminense, que originou o primeiro gol tricolor no empate em 2 a 2 com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.



Na análise, a entidade afirma que houve acerto da arbitragem no lance em que Patrick de Paula faz falta em Matheus Martins, muito reclamado pelos alvinegros.



"Um atacante da equipe do Fluminense, com a bola sob seu domínio, é derrubado por seu adversário, após receber em sua perna direita um impacto imprudente e faltoso do defensor, que não toca em nenhum momento na bola durante esta ação. O árbitro, em boa posição e com bom ângulo de visão, marca corretamente a penalidade", diz a análise.



No áudio divulgado, Ramon Abatti Abel avisa: "Calço embaixo". E a árbitra do VAR, Daiane Caroline Muniz dos Santos, rapidamente concorda e só aguarda a confirmação se não houve impedimento.



"O penal está confirmado. O defensor calçou o jogador atacante sem tocar na bola, sem jogar a bola. Ele acerta só o jogador atacante", diz Daiane.