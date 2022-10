Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez passou por cirurgia para retirar um nódulo do pulmão - FRANCK FIFE / AFP

Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez passou por cirurgia para retirar um nódulo do pulmãoFRANCK FIFE / AFP

Publicado 25/10/2022 13:41

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, passou por uma cirurgia no pulmão na manhã desta terça-feira (25), na Espanha. O mandatário do clube espanhol precisou retirar um nódulo e o procedimento foi realizado com sucesso.

Segundo o jornal "As", o nódulo era benigno. Florentino Pérez, de 75 anos, ficará de repouso e deve receber alta nas próximas 72 horas. Ele ficará afastado por alguns dias das atividades do Real Madrid antes de retomar sua rotina.

Florentino Pérez, que costuma viajar com o Real Madrid para os jogos da Liga dos Campeões, ficou de fora da viagem para a Alemanha. O clube merengue enfrentará o Leipzig, nesta terça-feira (25), às 16h, pela 5ª rodada da fase de grupos.

Este é o segundo mandato de Florentino Pérez no Real Madrid. No primeiro, entre 2000 e 2006, montou o elenco dos "Galácticos" com Figo, Zidane, Ronaldo e Beckham, e mudou a política de reforços do clube. Ele retornou em 2009 e junto trouxe Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, entre outros.

Somando os dois mandatos, Florentino Pérez transformou o Real Madrid em um gigante, aumentando ainda mais a sua força no futebol europeu e espanhol. Sob a sua gestão, os Merengues conquistaram seis de suas 14 Ligas dos Campeões, além de cinco Mundiais de Clubes.