Neymar em ação pelo PSG - AFP

Publicado 25/10/2022 13:54

Ex-meia da seleção brasileira, Zé Roberto, que jogou por clubes como Bayern de Munique e Palmeiras, não vê Neymar atuando no Paris Saint-Germain na próxima temporada. Em entrevista ao jornal francês "L'Equipe", o veterano acredita que o craque tem sua relação desgastada com clube e torcedores.

"Eu sinto que ele nunca foi 100% aceito por seus torcedores. Mas é culpa dele. É por causa do comportamento dele. A relação entre Neymar e Paris está prejudicada e o divórcio está se aproximando. Eu o vejo jogando na Copa do Mundo, terminando a temporada e depois saindo. Neymar é um menino sensível. Ele precisa do apoio dos torcedores, da mídia, do grupo. Se ele não se sentir amado, ele irá para outro lugar", disse Zé Roberto.

O ex-jogador também afirmou que Neymar demorou no processo para entrar em plena forma física visando um jogo mais fluido. O camisa 10 foi alvo de críticas nas últimas temporadas por estar supostamente acima do peso.

"Ele finalmente entendeu que gerenciar seu físico era mais importante do que gerenciar seu talento. Ele deve ter sentido que estava perdendo o impulso, a velocidade, o drible. Ele foi trabalhar durante as férias e até voltou a treinar mais cedo do que o esperado. É como se ele tivesse percebido que não poderia mais atuar sem trabalhar."

Na atual temporada, Neymar tem sido um dos protagonistas do Paris Saint-Germain e irá chegar na Copa do Mundo em seu melhor momento na carreira. Em 16 partidas, o atleta já anotou 12 gols e contribuiu com nove assistências.