Evento no Alzirão em 2018 - Reprodução / Instagram

Evento no Alzirão em 2018Reprodução / Instagram

Publicado 25/10/2022 14:48

Rio - Tradicional reduto de festa em jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Alzirão corre o risco de não estar pronto para os jogos do Mundial do Catar. Em contato com a Associação Recreativa e Cultural Alzirão, o Jornal O Dia confirmou que o evento pode não acontecer por conta da ausência de patrocinadores para viabilizar sua realização.

Localizado na esquina entre as ruas Conde de Bonfim com Alzira Brandão, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, o Alzirão é considerado a maior festa de iniciativa popular do Brasil no período da Copa do Mundo. O evento acontece há 44 anos e já se fez presente em 12 Mundiais. A região foi palco de festas memoráveis dos torcedores em vitórias da seleção brasileira, principalmente nas conquistas de 1994 e 2002.

No último mundial, disputado na Rússia, o evento quase não aconteceu. Naquela ocasião, o Alzirão já sofria com a falta de patrocinadores. Porém, um incentivo financeiro realizado nas últimas semanas antes do começo da Copa do Mundo acabou viabilizando a sua realização em 2018.

Por conta do clima do Catar, a Copa de 2022 irá acontecer em um período do ano pouco comum. O Brasil vai fazer a sua estreia na competição contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, às 16 horas (no horário de Brasília).