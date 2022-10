Comissão da Seleção Brasileira visita o estádio da estreia na Copa do Mundo feminina - Foto: Laura Zago/CBF

Publicado 25/10/2022 20:12

Na última segunda-feira, a delegação do Brasil iniciou as inspeções nas cidades-sedes da Copa do Mundo feminina, que acontecerá em 2023. Assim, a primeira visita da comissão aconteceu em Adelaide, na Austrália. É nesta cidade que a Seleção fará a estreia na competição, mais especificamente no Estádio Hindmarsh.

Em nota, a CBF destacou que, na chegada ao estádio, a Gerente Geral de Seleções Femininas, Ana Lorena Marche, e a técnica Pia Sundhage foram recebida com uma cerimônia de boas-vindas, seguindo a tradição australiana. A Chefe Executiva de Turismo do Estado da Austrália do Sul, Stephanie Rozokos, e o Head de Eventos da Federação Australiana de Futebol, Tom Rischbieth, também acolheram a comissão brasileira.

Nesta visita, segundo a CBF, a delegação ainda conheceu as instalações do estádio e o CT que receberá os treinos do Brasil na véspera da partida. Além disso, a comitiva também fez uma inspeção em possíveis locais que poderão servir de sede da Seleção na primeira fase da competição.

AGENDA DA DELEGAÇÃO

Conforme informou a CBF, a delegação brasileira viaja para Melbourne, na Austrália, onde visitará mais uma sede. Desta vez, será o Estádio Retangular, palco da partida contra a Jamaica, válida pela última rodada da fase de grupos.

AGENDA DO BRASIL NA COPA

BRASIL x PLAYOFFS C

Data e horário: 24 de julho de 2023, às 7h (de Brasília)

Local: Estádio Hindmarsh, Adelaide (Austrália)



BRASIL X FRANÇA

Data e horário: 29 de julho de 2023, às 7h (de Brasília)

Local: Estádio Brisbane, Brisbane (Austrália)



BRASIL X JAMAICA

Data e horário: 02 de agosto de 2023, às 6h (de Brasília)

Local: Estádio Retangular, Melbourne (Austrália)