Presidente da Fifa, Gianni Infantino - Foto: Geoff Caddick/AFP

Presidente da Fifa, Gianni Infantino Foto: Geoff Caddick/AFP

Publicado 25/10/2022 17:35

A Fifa lançará, nas próximas semanas, novos regulamentos para controlar o mercado global de transferências. A nova medida é a chamada câmara de compensação, que adicionará transparência e responsabilidade às transações envolvendo atletas, de acordo com Gianni Infantino, presidente da entidade.

Os temas foram aprovados na última semana, em reunião do Conselho de Administração da Fifa na Nova Zelândia, e entrarão em vigor a partir de 16 de novembro. A câmara de compensação ficará instalada em Paris, na França.



A ideia do órgão global do futebol é mudar a forma como as transferências são conduzidas. Além de oferecer um processo centralizado e automatizar as transações entre os clubes, a câmara de compensação vai garantir que todo o dinheiro envolvido nas negociações sejam mantidos dentro do esporte.

"Queremos controlar (o mercado de transferências). Limpar isso e garantir que o dinheiro vá para onde tem que ir e com regras claras. A câmara de compensação da Fifa garantirá que isso aconteça", disse Gianni Infantino.

"Sempre que algumas autoridades policiais investigam transferências, elas encontram alguns pagamentos estranhos para lugares estranhos vinculados e relacionados a transferências. Isso não vai acontecer mais no que diz respeito à compensação de formação, mas também, como próximo passo, no que diz respeito a todos os pagamentos de transferência", completou.