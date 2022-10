Rodrygo marcou um dos gols do Real Madrid na derrota diante do RB Leipzig, fora de casa, na Liga dos Campeões - Ronny HARTMANN / AFP

Publicado 25/10/2022 18:14

Com time misto, o Real Madrid foi derrotado pelo RB Leipzig por 3 a 2, nesta terça-feira (25), fora de casa, pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Já classificado, o time espanhol perdeu a invencibilidade na competição e deixou a briga pela liderança em aberto para a última partida.

Com a vitória, o Leipzig chegou aos nove pontos e se isolou na segunda colocação do Grupo F, mas ainda não está garantido nas oitavas de final. Para avançar, o clube alemão precisa de um empate no último jogo, contra o terceiro colocado Shakhtar, da Ucrânia, fora de casa. Já o Real Madrid é o líder com 10.

O jogo

O Real Madrid entrou em campo com muitas alterações e o time não deu liga. Sem Benzema, Modric e Valverde, com problemas musculares, além das mudanças na lateral por opção do técnico Carlo Ancelotti, a equipe espanhola não conseguiu impor o seu jogo e foi dominada desde o início.

Nos primeiros 20 minutos, o Leipzig pressionou o Real Madrid e conseguiu abrir 2 a 0 no placar. O zagueiro Gvardiol fez o primeiro, aos 13, enquanto o atacante Nkunku ampliou aos 18. O time espanhol descontou aos 44, com Vini Jr, de cabeça, e diminuiu o prejuízo antes do intervalo.

Na etapa final, o jogo ficou mais aberto. O Leipzig era superior, mas não conseguia definir o resultado, mantendo o Real Madrid vivo. Mas o centroavante Werner fez o terceiro e praticamente deu fim a esperança dos espanhóis aos 36 minutos. Nos acréscimos, Rodrygo diminuiu de pênalti, mas já era tarde demais.