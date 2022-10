Neymar, Mbappé e Messi comemoram um dos gols marcados pelo trio do PSG - GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Publicado 25/10/2022 18:07

O tão aguardado entrosamento do trio formado por Neymar, Messi e Mbappé está cada vez mais afiado em 2022 e brilhou na goleada por 7 a 2 sobre o Maccabi Haifa, de Israel, pela Liga dos Campeões.

PSG e Benfica classificados

Os sete gols tiveram participação dos três astros, com dois gols de Messi e de Mbappé, e um de Neymar, que fez a jogada do sexto, de Goldberg, contra. E o argentino deu o passe para Soler fechar a goleada. Seck fez os dois do time israelense.



Com o resultado, o PSG se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões, com 11 pontos em cinco jogos. O time lidera o Grupo H no saldo de gols (8 contra 4), já que o Benfica tem a mesma pontuação após fazer 4 a 3 na Juventus, em Portugal, e também garantir vaga na próxima fase.



Entrosamento fatal



Num primeiro tempo avassalador, foram quatro gols com participação de pelo menos dois integrantes do trio ofensivo do PSG em cada um deles.



Messi abriu o placar, aos 18, de trivela, após passe de Mbappé, que fez o segundo em jogada com participação do argentino e de Neymar, aos 31.



Os três ainda trocaram passes no gol de Neymar, aos 34, com assistência de Messi, que fez mais um, aos 43, após tabelar com Mbappé.



Neymar e Messi distribuem bolas no campo



O Maccabi Haifa chegou a diminuir para 3 a 1 na primeira etapa, aos 42, e para 4 a 2 na segunda, aos 5. Mas sucumbiu à força do trio do PSG.



Mbappé marcou o quinto aos 18 e Goldberg fez contra aos 21, após tentar cortar cruzamento de Neymar para Messi. O brasileiro ainda deu dois grandes passes, mas Fabían Ruiz e Hakimi, um em cada tempo, chutaram muito mal.



Messi também deixou dois companheiros na cara do gol e deu mais uma assistência, para Soler, aos 38, fechar a goleada.