Presidente do Barcelona - Joan Laporta - Foto: PAU BARRENA/AFP

Presidente do Barcelona - Joan LaportaFoto: PAU BARRENA/AFP

Publicado 26/10/2022 20:34

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, lamentou a precoce queda do Barcelona na Liga dos Campeões. O time, vale lembrar, já entrou em campo eliminado da competição para enfrentar o Bayern de Munique, um vez que a Inter de Milão venceu o Viktoria Plzen na rodada. Nesse sentido, o mandatário destacou que foi emocionalmente "muito difícil" jogar a partida desta quarta-feira, mas também fez questão de agradecer o apoio dos torcedores.

"Infelizmente o milagre não aconteceu. Emocionalmente foi muito difícil jogar este jogo e quero agradecer aos melhores torcedores do mundo pela forma como se comportaram", disse Laporta.

Como o Bayern de Munique já estava classificado, só havia, dentro do Grupo C, uma vaga em disputa para as oitavas de final. A Inter de Milão entrou na rodada com sete pontos, enquanto o Barcelona, com quatro.

Já que a equipe italiana levou a melhor no confronto direto, o Barça precisava torcer para a Internazionale não somar mais de dois pontos na Liga dos Campeões. Entretanto, a Nerazzurri goleou o Viktoria Plzen por 4 a 0 nesta rodada e matou qualquer chance do Barcelona de conseguir o milagre.