Publicado 27/10/2022 10:46

Rio - O ex-jogador de Flamengo e Vasco, Frickson Erazo sofreu uma atentado na noite da última quarta-feira na cidade de Esmeraldas, no Equador. De acordo com informações locais, um artefato explosivo teria sido deixado na porta da sua casa. O ex-zagueiro não se feriu.

Aos 34 anos, Erazo é candidato a prefeito a cidade de Esmeraldas. Não foi a primeira vez que o ex-jogador sofreu um atentado. Poucos dias atrás, criminosos queimaram o veículo do ex-jogador e atiraram em direção à sua residência. O equatoriano, na ocasião, fez um desabafo e afirmou que seguirá na luta para se eleger.

"Apesar dos índices de violência que minha cidade e província estão enfrentando, temos certeza de que isso tem relação com uma questão de violência política. No entanto, minha candidatura continua firme. Nunca recebi ameaças, nem mesmo extorsões, então estamos muito surpresos com o que aconteceu. Estamos preocupados, mas firmes. Eu só procuro servir ao meu povo", disse.

Frickson Erazo, de 34 anos, iniciou a sua carreira no El Nacional, do Equador. Ele passou também por Barcelona, de Guayaquil, e pelo Nove de Octubre, também do seu país. No futebol brasileiro, Erazo jogou no Flamengo, Vasco, Grêmio e Atlético-MG. Ele disputou a Copa de 2014 pela seleção equatoriana.