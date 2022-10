Experiência de Marçal foi destacada por Barbieri - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Experiência de Marçal foi destacada por BarbieriFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/10/2022 11:16

Rio - A vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Bragantino, nesta quarta-feira, no Nilton Santos gerou algumas reclamações do treinador do Massa Bruta. Em coletiva, Maurício Barbieri apontou uma possível irregularidade no segundo gol e que o zagueiro alvinegro Adryelson deveria ter sido expulso.

"Considero dois lances fundamentais. Eu não entendo no lance do Popó como não teve revisão do VAR. O Adryelson derruba ele, ele tinha tocado a bola primeiro. Por ser o último homem, era lance para cartão vermelho. Portanto, deveria ter revisão do VAR, e não teve. É um lance crucial porque com cinco ou dez minutos o Botafogo ficaria com um jogador a menos" disse o técnico, que continuou:



"O lance do gol do Tiquinho eu não tive a confirmação de que traçaram a linha, até peço a ajuda de vocês, porque na hora que o Marçal toca na bola, para mim, parece que ele estava à frente. Não tive acesso se a linha foi traçada. Mas o que mais me gera espanto é a tamanha capacidade que a Comissão de arbitragem tem de achar o novo Pierluigi Colina. Em agosto, esse árbitro estava apitando a Série D, e em outubro está apitando a Série A. E dentro disso tudo, da maneira como se portou com os jogadores, fico espantado. Mas, enfim, não posso fazer nada sobre isso", pontuou.

Com Júnior Santos jogando por dentro e Victor Sá e Jeffinho abertos, a formação do Botafogo neste jogo surpreendeu Barbieri. A escolha do técnico Luis Castro se deu pela falta de Eduardo, além de ter poucos meias disponíveis.

"Não esperava que o Botafogo fosse jogar com essa formação. Isso favoreceu um jogo mais físico, eles conseguiam ganhar as primeiras e ter força para ganhar as segundas bolas. O Tiquinho tem imposição física para segurar, acalmar o jogo, e ficamos meio perdidos dentro desse jogo no primeiro tempo. No segundo tempo melhoramos um pouco, mas sofremos o gol depois", falou e analisou um cenário de jogadores experientes do lado carioca e de jovens do outro.

"Se fizermos um comparativo entre os times de Botafogo e Bragantino, e estamos falando de projetos que a princípio seriam semelhantes, quantos jovens o Botafogo tinha hoje? Isso tem um peso. Você tem o Tiquinho, acostumado a jogar Liga dos Campeões, o Marçal, experiente, isso depois te traz um peso e ajuda a entender um pouco essa oscilação", concluiu.