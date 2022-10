Raquel se encontra com crianças no Catar - Divulgação Street Child World Cup

Raquel se encontra com crianças no CatarDivulgação Street Child World Cup

Publicado 27/10/2022 11:12

Rio - Raquel Freestyle conheceu os representantes do Brasil na Street Child World Cup, evento ligado à organização Street Child United, neste domingo (9) em Doha, no Catar. Ela conheceu os adolescentes que estão representando o Brasil e fez alguns desafios com a bola.

Primeiro, Raquel conheceu o time feminino e propôs uma uma competição de embaixadinhas. A vencedora foi Yasmin, 17 anos, do Rio de Janeiro, que conseguiu impressionantes 108 toques sem deixar a bola cair!

Raquel disse depois: “Fiquei muito impressionada com as habilidades dos jogadores. Sabemos que o Brasil tem uma cultura futebolística, mas eu nunca poderia imaginar como os jogadores seriam bons. Yasmin pode ser uma futura estrela - ela é incrível”.



Depois de posar para fotos com as meninas, Raquel passou a trabalhar com a equipe masculina em campo, enquanto as meninas se mudaram para um campo de treino diferente para continuar se preparando para o torneio.



A vencedora da competição Yasmin estava disponível para entrevista na linha lateral. Ela disse: “Foi ótimo praticar minhas habilidades com Raquel.” Quando questionada sobre a Street Child World Cup, ela acrescentou: “Eu me apaixonei pelo lugar. É um sonho estar aqui e estou confiante de que podemos vencer o torneio”.



Por fim, ela descreveu o impacto do torneio e a impressão positiva que pode causar no time, bem como nas pessoas em casa no Brasil. “Quando voltarmos ao Brasil teremos muitas histórias para contar, e isso causa impacto. Espero que possamos voltar como modelos e dar esperança a outras garotas.”.



Raquel destacou depois da experiência: “Nitidamente dá para ver que é todo mundo muito simples aqui. Falei com eles sobre a questão de acreditar nos sonhos. Eu também vim da periferia de São Paulo e hoje, através do futebol, já conheci muitos

lugares pelo mundo”.



O futebol é uma linguagem comum e uma forma de quebrar as barreiras culturais para todos. A Street Child World Cup reúne jovens ligados à rua de todo o mundo, dando-lhes a oportunidade de representar seus países no cenário internacional. Ele fornece uma plataforma para defender os direitos humanos fundamentais, incluindo: Identidade, Proteção contra a Violência, Acesso à Educação e Igualdade de Gênero.