O evento reúne milhares de participantes em CopacabanaMTVZ Images

Publicado 27/10/2022 10:51

Rio - Contagem regressiva para o astral do Rei e Rainha do Mar tomar conta da praia de Copacabana. O evento prepara sua tradicional edição na “Princesinha do Mar” para o dia 11 de dezembro, fechando o calendário do ano, com provas de natação no mar, corrida e caminhada na areia. Já com mais de 2 mil participantes confirmados, as inscrições estão disponíveis por meio do site reierainhadomar.com.br, com vagas limitadas.

A etapa oferece atrações para toda a família, incluindo a modalidade kids com provas de corrida na areia em diferentes distâncias para crianças a partir de 3 anos de idade e provas de natação no mar para atletas a partir de 9 anos. Na água, o festival traz as seguintes distâncias para atletas adultos: 500 metros (Open), 1 km (Sprint), 2,5 km (Classic), 5 km (Challenge) e 10 km (Super Challenge). A modalidade beach biathlon tem 1 km na água e corrida na areia de 2,5 km. Para quem deseja apenas correr ou caminhar, a beach run acontece com duas opções: 2,5 km e 5 km.

Para atletas mirins, a modalidade kids swim (de natação no mar) do festival traz provas de 200 metros, para crianças de 9 a 11 anos, e 400 metros para 12 e 13 anos. A kids run (corrida na areia) tem provas de 50 metros (3 e 4 anos), 100 metros (5 a 7 anos), 300 metros (8 a 10 anos) e 600 metros (11 a 13 anos).

O festival oferece o combo “Família Real”, com descontos para pais e mães que desejam participar das provas com os filhos, assim como para grupos e assessorias acima de cinco inscritos e atletas com inscrição na segunda modalidade. Todos os participantes receberão o kit atleta, composto por itens exclusivos Rei e Rainha do Mar.

“Em 2021, foram 4 mil participantes no Rei e Rainha do Mar de Copacabana. Esse ano, nossa expectativa é receber mais de 5 mil atletas. Tenho certeza de que será uma edição ainda mais especial por ser ano de Copa do Mundo. Vamos entregar uma experiência de excelência com o astral único do Rei e Rainha do Mar fechando o calendário esportivo de 2022”, avisa o CEO da Effect Sport, Pedro Rego Monteiro.

Maior festival de esportes de praia do Brasil, o Rei e Rainha do Mar é realizado desde 2009 pela Effect Sport, promovendo a milhares de atletas, entre profissionais e amadores, uma incrível experiência em belos cenários do litoral brasileiro. Com dezenas de etapas e evoluindo ao longo da história, o evento já recebeu multicampeões olímpicos e mundiais, como Ana Marcela Cunha, Sharon Van Rouwendaal, Ferry Weertman, Aaron Peirsol e Oussama Mellouli.

Sustentabilidade sempre em pauta

O Rei e Rainha do Mar tem compromisso com a sustentabilidade do planeta. Em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, iniciativas como reciclagem e compostagem de resíduos, realização de campanhas ambientais educativas, promoção de ações para conscientização e preservação ambiental, além da realização de plantio de mudas para neutralização de emissões de carbono, fazem parte do projeto. Recentemente, em setembro, o evento realizou uma ativação em parceria com a Ilhas do Rio com atividades de limpeza e coleta de lixo eletrônico na praia do Leblon. A iniciativa recebeu voluntários e distribuiu toucas personalizadas de edições anteriores para os participantes.