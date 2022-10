Paulinho está em sua última temporada pelo Bayer Leverkusen - Divulgação/Bayer Leverkusen

Publicado 27/10/2022 11:27

Alvo de clubes brasileiros, o atacante Paulinho está de saída do Bayer Leverkusen, da Alemanha. O jogador, de 22 anos, não vai renovar o contrato com o clube alemão após o fim da temporada 2022/23 e revelou na última quarta-feira (26) que já tem um destino definido.

"É uma possibilidade (voltar ao Brasil). O que eu posso afirmar é que em janeiro eu vou assinar um pré-contrato com outro time e todos vão ficar sabendo para onde eu vou", disse o jogador em entrevista à TNT Sports Brasil.

Revelado no Vasco, Paulinho é alvo do Atlético-MG para a próxima temporada. O jogador, que já chegou a ter seu nome ventilado no Vasco e Fluminense, tem contrato com o Bayer Leverkusen até junho de 2023 e, a partir de janeiro, poderá assinar pré-contrato com qualquer clube.

Na atual temporada, Paulinho soma sete partidas, sendo apenas uma como titular. Ele marcou apenas um gol, no Campeonato Alemão. O camisa 7 entrou em campo nos últimos 15 minutos da partida contra o Atlético de Madrid, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões.