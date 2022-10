Jorge Jesus chuta jogador adversário caído no chão - Reprodução

Jorge Jesus chuta jogador adversário caído no chãoReprodução

Publicado 31/10/2022 14:32

Rio - Jorge Jesus protagonizou uma cena polêmica na goleada por 5 a 2 do Fenerbahçe sobre o Istanbulspor, pelo Campeonato Turco, no último domingo. Ao ver um jogador do time adversário caído próximo à sua área técnica, o ex-treinador do Flamengo julgou que ele estava fazendo cera e o chutou no chão.

pic.twitter.com/LfQY6aZ1N5 — Planeta do Futebol (@futebol_info) October 31, 2022 No vídeo, é possível ver Jesus bastante irritado com a suposta simulação. O português esbravejou bastante e fez sinais para que o jogador se levantasse, além de chutá-lo caído. O quarto árbitro observou tudo de perto. Após o ato de fúria, o treinador se acalmou e passou a mão na cabeça do atleta enquanto ele era atendido pelos médicos do Istanbulspor.

Com o resultado, o Fenerbahçe de Jesus chegou à oitava vitória seguida no Campeonato Turco. A equipe lidera o torneio, com 26 pontos.