Flamengo's Brazilian forward Gabriel Barbosa celebrates with the trophy after winning the Copa Libertadores final, after the football match between Brazilian teams Flamengo and Athletico Paranaense at the Isidro Romero Carbo Monumental Stadium in Guayaquil, Ecuador, on October 29, 2022. Rodrigo Buendia / AFP - Rodrigo Buendia / AFP

Publicado 31/10/2022 19:46

A Libertadores e a Copa Sul-Americana de 2022 mal acabaram, e a Conmebol já está pensando na temporada 2023. A entidade definiu as datas para os sorteios das competições no próximo ano, tanto na fase preliminar como na fase de grupos.

Segundo o LANCE! apurou, o sorteio das fases preliminares 1, 2 e 3 da Copa Libertadores, assim como o da fase preliminar da Sul-Americana será realizado ainda neste ano, no dia 21 de dezembro. O evento acontecerá no Paraguai, na sede da Conmebol.



O sorteio das fases de grupos das duas competições mais importantes do continente acontecerá em março, no fim do mês, com data ainda a ser definida.



No início de outubro, o Independiente del Valle, do Equador, bateu o São Paulo e conquistou o título da Copa Sul-Americana. Já no último sábado, o Flamengo venceu o Athletico-PR e faturou o tricampeonato da Libertadores.