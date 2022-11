Taça da Conmebol Libertadores - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Taça da Conmebol LibertadoresAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 31/10/2022 19:23

Rio - Após o Flamengo conquistar a Copa Libertadores da América, no último sábado (29), a Conmebol já começou a se movimentar nos bastidores visando a próxima edição do torneio. Um dos principais pontos discutidos pela entidade é a sede da final única. Segundo informações do "UOL", a cidade de São Paulo aparece como uma das principais favoritas para sediar a próxima decisão do torneio.

Caso a competição seja decidida na capital paulista, tudo indica que o estádio escolhido pela Conmebol será o Morumbi, por conta da sua capacidade. Além disso, a entidade planeja fazer uma "dobradinha" brasileira, sediando a decisão da Copa Sul-Americana no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Os representantes da Conmebol que defendem a final em São Paulo defendem o fato de ser uma sede mais "central", por ter um acesso mais fácil para torcedores de todo o continente. Além disso, a cidade está acostumada a receber grandes eventos, visto que foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, e recebeu algumas partidas de futebol dos Jogos Olímpicos de 2016.

A Conmebol, no entanto, ainda não definiu uma data para escolher o local que receberá a final única da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana de 2023. Após o baixo público e diversas críticas sobre a sede da final deste ano, a tendência é que a entidade opte por escolher uma cidade grande e que possa receber torcedores com maior facilidade.