Jogadores do Monza aqueceram antes da partida contra o Bologna com uma camisa em apoio a Pablo Marí - Foto: Divulgação/Twitter @ACMonza

Publicado 31/10/2022 18:58

Os companheiros de equipe de Pablo Marí, que foi esfaqueado na semana passada, homenagearam o zagueiro nesta segunda-feira. Antes da partida contra o Bologna, válida pelo Campeonato Italiano, os jogadores aqueceram com uma camisa que levava a seguinte mensagem: "Volte logo, Pablo". Abaixo, confira imagens:

ENTENDA O CASO

Pablo Marí foi esfaqueado durante um ataque num supermercado de um shopping em Assago, na região metropolitana de Milão. De acordo com os relatos da imprensa italiana, duas pessoas atacadas estão em estado grave e foram resgatadas de helicóptero. No total, foram cinco pessoas atacadas e uma delas morreu.

O zagueiro precisou passar por uma cirurgia nas costas e, segundo o Monza, ficará dois meses sem atuar. No último domingo, ele recebeu alta do hospital.

MAIS HOMENAGENS

Vale lembrar que Marí também foi homenageado pelo Arsenal, clube que o emprestou ao Monza. No último domingo, antes da partida contra o Nottingham Forest, os jogadores posaram para uma foto com a camisa 22, número que o zagueiro usava nos Gunners.

Além disso, no jogo, o brasileiro Gabriel Martinelli marcou e comemorou, ao lado do time, com a camisa 22. Posteriormente, em entrevista, também fez questão de citar o ex-companheiro.

"Dedico esse gol ao Pablo (Marí), um grande amigo que fiz aqui no Arsenal e que, infelizmente, sofreu esse ataque. Torço para que se recupere rapidamente, pois é um grande jogador e uma excepcional pessoa", disse Gabriel Martinelli.